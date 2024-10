„Fuck Ruzzia“, „Ruzzia is a ­Terrorist State“ oder „No ­Ruzzian Law“ sind nur einige der Sprüche, die Bewohnerinnen und Bewohner von Georgiens Hauptstadt Tiflis an die Häuserwände sprühen. Wer sich nächtens aufmacht und mit russlandkritischen Botschaften und Spraydosen im Gepäck seinem Unmut kundtut, sieht die letzten Monate und Jahre Georgiens unter der Regierung der Partei „Georgischer Traum“ – gelinde ausgedrückt – überaus kritisch.

Laut der georgischen Regierung infiltriert derzeit eine Vereinigung globaler Kriegstreiber Georgien. Werte wie das familiäre Zusammenleben stünden auf dem Spiel, ein liberal-faschistischer Mob aus Transgender-Personen terrorisiere das Land. Und all das werde aus dem Ausland finanziert. So tönt es nicht nur von der Regierungsbank, sondern auch aus den öffentlichen georgischen Fernseh- und Radiostationen ein paar Wochen vor der Parlamentswahl. Was ist los in der kleinen Republik im Kaukasus, die bis vor Kurzem noch so stolz auf den EU-Beitrittsstatus war?

2012 wurde die regierende Partei „Georgischer Traum“ als scheinbare Reformkraft ins georgische Parlament gewählt. Der Plan war klar: pro-westliche Ausrichtung, der EU-Beitritt wurde zum obersten Ziel erklärt und als solches sogar in die georgische Verfassung auf­genommen. Heute sieht die Welt ganz anders aus. Wie, das erklärt Levan Natroschwili von der georgischen „International Society for Fair Elections and Democracy“ (ISFED), einer NGO, die sich mit Wahlbeobachtung und Demokratiebildung beschäftigt: „Was gerade in Georgien passiert, ist eins zu eins aus dem Playbook des Kremls kopiert. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie unsere NGO sollen zerstört werden. Der „Georgische Traum“ hat Angst, ohne autoritäre und einschüchternde Maßnahmen bei der Parlamentswahl nicht mehr an erster Stelle zu stehen.“