Plakolm überlegt schärferes Islamgesetz

Zunächst gelte es abzuwarten, zu welchem Ergebnis die vom Verteidigungsministerium geplante Expertenkommission kommen werde, sagte Plakolm. Sie habe aber immer schon mit der Verteidigungsministerin eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt, "im Gleichschritt beide Bereiche für junge Menschen zu attraktivieren".

Was jedenfalls kommen soll, ist das Comeback eines verlängerten freiwilligen Zivildienstes. Dies sei vor allem für Burschen interessant, die eine Ausbildung machen wollten und den Zeitraum bis zu deren Beginn überbrücken wollten. Auch wäre es eine Unterstützung für die Einrichtungen, umso mehr, als auch der Zivildienst vielfach der fliegende Übergang zu einer Tätigkeit in einem der Bereiche sei.

Deutlich umstrittener ist ein anderes die Jugend betreffendes Thema, nämlich das geplante Kopftuch-Verbot bis 14. Dass sie es umsetzen wird, ist Plakolm jedoch entschlossen: "Wir lassen es nicht zu, dass junge Mädchen unterdrückt werden." Frauen seien vor allem in jenen Ländern verschleiert, wo der radikale Islam im Vormarsch sei.

Ein fixes Modell dafür gibt es noch nicht, da sich Plakolm mit Experten noch entsprechend beraten will: "Damit es rechtlich auch hält, braucht es auch eine Vorlaufzeit." Vorgeschlagen worden sei bereits ein Stufen-Modell, wo es zunächst ein Gespräch mit den Eltern, dann etwa mit Schul-Psychologen geben könnte, ehe es zu Sanktionen kommt: "Für uns ist klar, dass wir da Handlungsbedarf haben."

Das gilt für die Integration insgesamt, weshalb die zuständige Ministerin auch das geplante verpflichtende Integrationsprogramm für Asylberechtigte und Flüchtlinge mit hoher Bleibe-Wahrscheinlichkeit ausdrücklich unterstützt. Man sage, was man erwarte und das könne auch eingefordert werden. Dafür müsse es auch die Möglichkeit für Sanktionen geben, wenn das Programm nicht entsprechend absolviert werde: "Sonst wäre das zahnlos." Orientieren will sich Plakolm an Modellen in Nieder- und Oberösterreich, wo die Hälfte der Sozialleistungen gestrichen werden kann: "Dieser Hebel wirkt."

"Klar" ist für die Integrationsministerin, dass es ein Problem mit Radikalisierung im Zusammenhang mit dem radikalen Islam gebe. Daher müsse man im Detail ansehen, wie das Islamgesetz aktualisiert werden könnte: "Man muss sehr wohl nachdenken, ob der Status quo nicht überarbeitet gehört." Denn man sehe in der Praxis, dass es mit einzelnen Moscheen Probleme gibt: "Hier muss man den Riegel vorschieben."

Plakolm steht auch dazu, dass im Regierungsprogramm die Förderung der österreichischen Feiertagskultur festgeschrieben wurde: "Wir müssen als Gesellschaft aufhören mit den eigenen Traditionen zu fremdeln." Werte wie Teilen und Zusammenhalt, die bei Feierlichkeiten wie dem Martins- und dem Erntedankfest vermittelt würden, würden ja hoffentlich in allen Religionen hoch gehalten. Daher will sie entsprechende Aktivitäten auch in Bildungseinrichtungen hoch halten, die von gar keinen katholischen Kindern besucht werden: "Wir wollen, dass diese Bräuche wieder klar benannt werden und auch stattfinden in den Schulen." Dafür werde man Regelungen finden.

Keine guten Nachrichten hat Plakolm für Mitglieder der evangelischen Kirche, die ja die Wiederkehr des Karfreitags als arbeitsfreier Feiertag wünscht. "Wir haben im Regierungsprogramm dafür keine Maßnahme vorgesehen", sagt die Kultusministerin. Plakolm betont in dem Zusammenhang, dass die Abschaffung nicht auf einer Regierungsentscheidung sondern auf einem Höchstgericht beruht habe. Sie werde das auch mit der evangelischen Glaubensgemeinschaft besprechen.