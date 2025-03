PKK will Friedensaufruf folgen und ruft Waffenruhe aus

Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat angekündigt, dem Aufruf ihres in der Türkei inhaftierten Anführers Abdullah Öcalan zur Beendigung des bewaffneten Kampfes zu folgen. Sie rufe eine sofortige Waffenruhe aus, teilte die PKK laut einer ihr nahestehenden Nachrichtenagentur am Samstag mit. Die PKK äußerte zudem die Hoffnung, dass die Türkei Öcalan freilassen werde, der seit 1999 in Einzelhaft sitzt, damit er den Entwaffnungsprozess leiten könne.

von APA