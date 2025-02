Österreichische Hamas-Geisel Shoham kommt am Samstag frei

Die Hamas will am Samstag insgesamt sechs lebende Geiseln freilassen, teilte der ranghohe Hamas-Funktionär Khalil al-Hayya am Dienstag mit. Laut Waffenruhe-Vereinbarung hätte die Hamas am Samstag zunächst drei lebende Geiseln freilassen müssen. Al-Hayya sagte zudem, am Donnerstag sollten die Leichen von vier Geiseln übergeben werden. Die restlichen Leichen sollten in der sechsten Woche der Waffenruhe übergeben werden, sagte Al-Hayya. Israels Premier Benjamin Netanyahu sprach von der kommenden Woche.

Der Schritt erfolge als Fortsetzung der Bemühungen um einen erfolgreichen Verlauf der ersten Phase der Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel. Er sprach zudem von Vorbereitungen auf Gespräche über eine zweite Phase der Waffenruhe. Israel müsse im Gegenzug wie vereinbart palästinensische Häftlinge freilassen. Unter den sechs freizulassenden lebenden Geiseln sind den Hamas-Angaben zufolge neben Shoham auch zwei Israelis, die schon seit rund einem Jahrzehnt im Gazastreifen festgehalten worden waren.

Das Waffenruheabkommen stand mehr als einmal auf der Kippe - zuletzt, weil die Hamas Israel vorwarf, nicht genügend Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. "Wir sind zwar hoffnungsvoll, aber wir bleiben vorsichtig und beten, dass Tal sicher zurückkehrt", teilten die Angehörigen von Shoham weiter mit. "Unglaublich dankbar" sei man für die Unterstützung Österreichs in "diesen schwierigen Zeiten".

Seit Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg am 19. Jänner haben die Islamisten in mehreren Runden 19 Geiseln freigelassen. Zusätzlich kamen fünf aus Israel entführte Thailänder unabhängig von der Vereinbarung frei. Das mehrstufige Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass während einer ersten, sechswöchigen Phase nach und nach insgesamt 33 Geiseln im Austausch gegen 1.904 palästinensische Häftlinge freikommen. Davon sind noch 14 Entführte, darunter acht Tote, in der Gewalt der Hamas.