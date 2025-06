Muslimische Wallfahrt Hadsch endet

Die Wallfahrt sei erfolgreich und ohne Zwischenfälle verlaufen, erklärte der Vize-Vorsitzende des ständigen Hadsch-Ausschusses, Saud bin Mischaal. Es habe keine Probleme rund um die Gesundheit der Pilger oder die Sicherheit gegeben. Zu den 13 iranischen Todesopfern äußerte er sich nicht.

Vergangenes Jahr kamen bei Hitze um 50 Grad Celsius bei der Wallfahrt mehr als 1.300 Menschen ums Leben. Die saudischen Behörden versuchten, die Wiederholung einer solchen Katastrophe mit verschiedenen Maßnahmen zu verhindern. Sie gingen unter anderem strikter vor gegen Pilger ohne offizielle Zulassung, die in der Hitze oft schlechter versorgt sind. Diese hatten im vergangenen Jahr nach Angaben der Behörden keinen Zugang zu Bussen, klimatisierten Zelten oder Trinkwasser-Stationen.

Der Beginn der Wallfahrt hängt vom Erscheinen der Neumondsichel ab und variiert deshalb von Jahr zu Jahr. In den kommenden Jahren falle der Hadsch in etwas kühlere Jahreszeiten, teilte das saudische Zentrum für Meteorologie mit. Erst in rund 25 Jahren finde die Wallfahrt wieder in den besonders heißen Sommermonaten statt.

Auch unabhängig von der Hitze stellen die Menschenmengen die Gastgeber jedes Jahr vor eine Herausforderung. Gestern strömten zeitweise pro Stunde mehr als 100.000 Menschen in die Große Moschee von Mekka, wie die saudische Staatsagentur SPA berichtete.

Der Hadsch zählt zu den fünf Grundpflichten im Islam. Jeder gläubige Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, sollte einmal im Leben in die für Muslime heilige Stadt Mekka pilgern.