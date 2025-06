Migration: Spanien legalisiert statt kriminalisiert

Nun geht Spanien sogar noch einen Schritt weiter. Am 20. Mai traten neue Einwanderungsbestimmungen in Kraft, welche die Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für illegale Migranten deutlich verkürzen und vereinfachen, die sich bereits im Land befinden. Damit will die Madrider Regierung in den kommenden drei Jahren bis zu 900.000 Migranten ohne Papiere legalisieren.

Dabei hat Spanien eigentlich sehr strenge Asylregeln und erkennt nur 18 Prozent sämtlicher Anträge an, womit das Land weit unter dem EU-Durchschnitt von knapp 40 Prozent liegt. Doch Spaniens Einbürgerungsregeln sind relativ großzügig im europaweiten Vergleich.

Spaniens Migrationsministerin Elma Saiz Delgado ist sich bewusst, dass ihre Regierung mit den neuen Einwanderungsbestimmungen „in Europa gegen den Strom schwimmt“. Aber ihr Land brauche – wie eigentlich auch alle anderen EU-Länder – dringend Arbeitskräfte, die mit Steuern helfen, die Staatskassen zu füllen und in einer stark alternden Gesellschaft ins Rentensystem einzahlen.

„Tatsächlich braucht Spanien nach Schätzungen jährlich bis zu 300.000 Migranten, um das Wirtschaftswachstum und die Zahl der arbeitenden Bevölkerung stabil zu halten“, erklärt Carlos Victoria, Wirtschaftsprofessor an der Comillas-Universität in Madrid. Gerade in der Gastronomie, Pflege, der Landwirtschaft, Fischerei und auf dem Bau werden Arbeitskräfte gesucht.

Obwohl Spanien mit einer Arbeitslosenquote von rund zwölf Prozent zu kämpfen hat und einer sogar doppelt so hohen Jugendarbeitslosigkeit, können diese Wirtschaftsbereiche aufgrund teils harter Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen nur schwer mit Spaniern besetzt werden, so Victoria.

Während vor allem viele Marokkaner und Algerier in Andalusien als Erntehelfer arbeiten, finden lateinamerikanische Migranten, die mit Touristenvisa ins Land kommen und die größte Migrationsgruppe darstellen, aufgrund der Sprache Anstellungen in der Gastronomie, im Tourismussektor, aber auch in der Alten- und Krankenpflege, wo händeringend Personal gesucht wird.