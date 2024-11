Die Mauern dieser Welt: USA, Israel, EU-Außengrenzen

In den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der nordafrikanischen Küste trennen sechs Meter hohe Zäune die EU von Marokko. Die in den 1990er-Jahren errichteten Barrieren aus mehreren Schichten mit Stacheldraht, Überwachungskameras und Wachtürmen sind oftmals Schauplatz tragischer Zwischenfälle und humanitärer Krisen. Marokko setzt die Exklaven immer wieder als Druckmittel in politischen Verhandlungen ein, um Unterstützung und Zugeständnisse von der EU zu erhalten.