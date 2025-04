Gewessler will Kogler nachfolgen

Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler bewirbt sich um die Nachfolge von Werner Kogler als Parteichefin der österreichischen Grünen. "Ich mach's. Ich kandidiere als Bundessprecherin der Grünen", sagte sie in einer am Mittwoch via Social Media verbreiteten Videobotschaft. Die ehemalige Klimaschutzministerin gilt schon länger als Favoritin für den Posten, über den die Partei am 29. Juni abstimmen wird.

von APA