Gerald Fleischmann: Wie die Demokratie ins Out manövriert wird

Springen wir etwas nach vorne.

Wir befinden uns in der Regierung Kurz-Strache im Jahr 2019. Bis gestern, 4. April 2019, gab es beim österreichischen Bundesheer einen Sperrvermerk. Dieser besagte, dass Mitglieder einer rechtsextremen Gruppe wie der Identitären nicht zum Militär zugelassen werden. An diesem 4. April wurde dieser Sperrvermerk per Erlass aufgehoben. Zuständig war Mario Kunasek, FPÖ-Verteidigungsminister. Bundeskanzler Kurz und sein Team erfuhren davon in den Morgenstunden. Es kam zu Beratungen. Gegen zehn Uhr vormittags rief Kurz Vizekanzler ­Strache an. Er informierte ihn darüber, dass er eine sofortige Rücknahme dieses Erlasses forderte und dies auch veröffentlicht werden müsse. Und dann die Drohung: Würde das nicht bis zwölf Uhr mittags passieren, würde er umgehend um eine Audienz beim Staatsoberhaupt, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ansuchen und die Entlassung des Verteidigungsministers vorschlagen. Dieser müsste gemäß Verfassung diesen Vorschlag annehmen. Kurz sagte Strache, er sei sich bewusst, dass das zum Bruch der Koalition und zum Ende der gemeinsamen Regierung führen könnte. Aber er habe keine andere Wahl. Ich konnte nicht hören, was Strache am Telefon sagte, er soll angeblich gefasst auf dieses Ultimatum reagiert haben. Es stand also tatsächlich Spitz auf Knopf.

Die Presseleute im Kanzleramt saßen vor den Bildschirmen und warteten darauf, dass jede Minute eine Pressemeldung des Verteidigungsministeriums über den Äther rattern würde. Aber es kam nichts. Auch um zwölf Uhr war noch nichts da. Keine Pressemeldung.

Kanzler Kurz rief erneut zu Beratungen. Das Büro des Kanzleramts hatte bereits um einen Termin beim Bundespräsidenten angefragt. Alles schien auf einen Bruch hinauszulaufen. Ich rief ­einen Vertrauensmann bei der FPÖ, dem Koalitionspartner, an. Er war über die Medienaktivitäten der FPÖ-Ministerien gut informiert und würde wohl wissen, ob eine Pressemeldung geplant sei. Er informierte mich, dass eine Meldung des Verteidigungsministeriums bereits bei der Nachrichtenagentur aufliegen würde, die Agentur diese aber noch nicht versendet habe. Knapp bevor der Kanzler loslegen wollte, erschien auf den Bildschirmen der Presseleute dann die Schlagzeile: „Identitäre – Kunasek: Sperrvermerke wieder in Kraft“.

Und weiter: „Die Sperrvermerke für Soldaten, die Mitglieder oder Unterstützer der rechtsextremen Identitären Bewegung sind, sind wieder in Kraft. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat eine Rückkehr zur alten Regelung angewiesen. ‚Politischer oder religiöser Extremismus, egal von welcher Seite, hat im Bundesheer nichts verloren‘, so Kunasek in einer Aussendung am Donnerstag.“ Die Regierung zerbrach also nicht. Noch nicht. Eineinhalb Monate später tauchte das Ibiza-Video auf. Aber das ist eine andere Geschichte.