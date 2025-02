Freifahrtschein für Oligarchen: Trump plant 5-Millionen-Dollar-„Gold Card“ für Superreiche

Das EB-5-Programm wurde 1992 eingeführt und ermöglicht Investoren, mit mindestens 1,05 Millionen US-Dollar – oder 800.000 US-Dollar in wirtschaftlich schwächeren Regionen – eine Green Card zu beantragen. Auch Trumps eigene Unternehmen sollen das Programm zur Finanzierung von Immobilienprojekten genutzt haben.

Bereits in seiner ersten Amtszeit stand das Programm unter Beschuss. Kritiker beider Parteien warfen Trump vor, es habe sich von seinen ursprünglichen Zielen entfernt und sei reformbedürftig. 2019 versuchte seine Regierung, die Mindestinvestition auf 900.000 US-Dollar in strukturschwachen Gebieten und 1,8 Millionen US-Dollar in anderen Regionen zu erhöhen. Doch ein Bundesrichter kassierte die Regelung 2021 – mit der Begründung, der amtierende Minister für Innere Sicherheit sei nicht ordnungsgemäß ernannt worden.

Das Programm wurde 2022 unter Präsident Joe Biden erneuert – mit den heutigen Mindestanforderungen. Ob Trumps Goldkarte tatsächlich Realität wird oder nur ein weiteres Wahlkampfversprechen bleibt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Sie wäre ein exklusiver Freifahrtschein für die Superreichen.