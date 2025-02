Fake-Wirtshausbriefe: „Tagespresse“ verliert gegen FPÖ vor OGH

Laut Tagespresse fallen für die Satireplattform dadurch Kosten in Höhe von ca. 103.000 Euro an. Diese setzen sich aus rund 26.000 Euro an der FPÖ zu ersetzenden Prozesskosten, ca. 14.500 Euro bereits von der FPÖ an die Tagespresse überwiesenen und nun rückforderbaren Mitteln und den Inseratenkosten in Höhe von ca. 63.000 Euro zusammen.

Gegenüber der APA hielt Tagespresse-Chef Fritz Jergitsch fest, dass das Urteil „nicht existenzbedrohend, aber natürlich ein finanzieller Schlag“ sei. Dass der OGH ganzseitige Inserate zur Urteilsveröffentlichung anordne, sei „eher ungewöhnlich“, meinte er. Man prüfe nun mit der Causa vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu ziehen.