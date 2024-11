Europäische Verteidigung ohne die USA: Ist die EU bereit für eine eigene Armee?

Trotz Fortschritten gibt es große Herausforderungen. Die Finanzierung ist eine der größten Hürden, da die Verteidigungsbudgets in vielen EU-Ländern begrenzt sind. Deutschland, Frankreich und andere Länder steigerten zwar ihre Verteidigungsausgaben, aber diese Mittel sind oft an bestehende NATO-Verpflichtungen gebunden.

Politische Uneinigkeit: Eine gemeinsame Verteidigungspolitik erfordert Konsens unter den Mitgliedstaaten, was in einer Union aus 27 Ländern mit unterschiedlichsten Sicherheitsbedürfnissen eine Herausforderung bleibt. Während Frankreich die Führung übernimmt, gibt es in osteuropäischen Ländern wie Polen und den baltischen Staaten Bedenken, dass eine europäische Armee die NATO-Bindung schwächen könnte. Diese Staaten sehen die USA als entscheidenden Schutz gegen Russland.

NATO-Bindung: Die NATO bleibt der zentrale Pfeiler der europäischen Verteidigung, und die USA haben sich stets gegen eine parallele Verteidigungsstruktur ausgesprochen, um eine Doppelung von Ressourcen zu vermeiden. Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, betonte, dass „eine stärkere NATO und eine stärkere EU Hand in Hand gehen müssen“ und warnte vor Maßnahmen, die zur Spaltung führen könnten (NATO Statement).