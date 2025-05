Entwicklungshilfe: Die stille Zerreißprobe zwischen Dauerkrise und Gleichgültigkeit

Im letzten Jahr gab es so viele Krisenherde wie nie zuvor. Gab es denn auch so viele Spenden wie noch nie?

Nein – und ich kann jetzt nur aus UNICEF-Sicht sprechen. 2022 war mit dem Krieg in der Ukraine der Höhepunkt. Die Hilfsbereitschaft war enorm. Das hat uns sehr viel ermöglicht. 2023 und 2024 hat das nachgelassen. Nicht extrem, aber doch.

Geht den Spendenorganisationen das Geld aus?

Nein. Die Spendenbereitschaft in Österreich ist groß. Wenngleich die Österreicherinnen und Österreicher sich gerne spendenfreudiger sehen, als sie im Vergleich sind. Das zeigt der World Giving Index. Prinzipiell ist das Thema Solidarität gesellschaftlich sehr verankert. Wir vergleichen uns gerne und sehen uns dabei in einem besseren Licht. Aber wenn wir über die Grenzen schauen, gibt es im Vergleich zu Deutschland im Bereich wohlhabenderer Menschen noch viel Potenzial. Im angelsächsischen Raum ist Philanthropie überhaupt ein Tischthema. Da gibt es einen Diskurs. Dieser fehlt uns. Österreich hat eine der höchsten Millionärsdichten Europas. Es ist sehr viel Wohlstand im Land. Am Thema Philanthropie müssen wir gemeinsam arbeiten: Was bedeutet es, in Kinder und Jugendliche zu investieren? Was kommt wieder retour? Was könnte man an Folgekosten vermeiden?

Wie würden Sie den Zustand der weltweiten humanitären Hilfe aktuell beschreiben?

Als ich die Liste der Folgewirkungen der bevorstehenden Kürzungen von Regierungsmitteln gelesen habe, wollte ich aufhören zu lesen: Wie kann man da zuschauen? „Desaströs“ ist vielleicht übertrieben, weil wir ja vor Ort aktiv bleiben und Dinge tun. Aber es ziehen dunkle Wolken auf. In der Ukraine, im Sudan, im Kongo. Die Zahlen sind erschreckend. Das sind Bilder, da tue ich mir auch als Profi schwer, diesen Wahnsinnszahlen überhaupt noch zu folgen. Im Kongo beispielsweise reden wir von 10.000 Fällen von Vergewaltigungen in kurzen Zeiträumen. Wir müssten viel mehr tun, können es aber nicht. Viele Krisenregionen sind seit Jahren zu 70 Prozent unterfinanziert. Es ist eine Dauerkrise. Wir sind damit konfrontiert, dass wir nicht nur einen steigenden Bedarf aufgrund der drastisch gestiegenen Anzahl von Krisen und Konflikten haben. Wir kommen auch aus einer Unterfinanzierung, wo wir vieles nicht machen konnten, was wir machen hätten sollen. Jetzt kommt das Damoklesschwert der Finanzierungskrise dazu.

Was heißt das vor Ort?

Unsere Kolleginnen und Kollegen von den jeweiligen Programmen vor Ort müssen aktuell brutale Entscheidungen treffen: Was priorisieren wir, was geht sich aus, was nicht? In Ländern wie dem Sudan geht es dabei um Entscheidungen über Leben und Tod. Es ist zum Heulen.