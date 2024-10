Die unsichtbare Macht: Wie Lobbyisten in Brüssel europäische Entscheidungen lenken

Die Instrumente der Lobbyarbeit sind vielfältig. Einerseits setzen Lobbyisten auf das persönliche Gespräch: Zahlreiche Veranstaltungen und informelle Treffen mit EU-Abgeordneten und Kommissionsmitgliedern bieten Gelegenheiten, um Beziehungen aufzubauen und Argumente zu platzieren. Diese Treffen finden oft hinter verschlossenen Türen statt und bleiben ohne offizielle Dokumentation. Schätzungen der Allianz für Transparenz in der Europäischen Union (ALTER-EU) zufolge gibt es jährlich bis zu 20.000 Treffen zwischen Lobbyisten und Entscheidungsträgern.

Ein weiteres Werkzeug ist die Finanzierung von Studien und wissenschaftlichen Berichten, die Argumente untermauern sollen. Diese Studien fließen dann in Diskussionen und Entscheidungspapiere ein. Ein Bericht des Umweltverbands Friends of the Earth Europe zeigte, dass die Agrarindustrie in den letzten Jahren über 20 Studien mitfinanziert hat, die wissenschaftliche Beweise gegen den Einsatz von Pestiziden in Frage stellen. Die Entscheidung der EU, das Pestizid Glyphosat weiterhin zuzulassen, wird teilweise auf diese intensive Lobbyarbeit zurückgeführt. Der Bericht von Friends of the Earth Europe beleuchtet, wie diese Studien gezielt Einfluss nehmen.

Die Grauzone der Finanzierung und der "Drehtüreffekt"

Ein weiteres, weniger bekanntes Element ist der sogenannte „Drehtüreffekt“. Immer häufiger wechseln EU-Beamte und Kommissionsmitglieder nach ihrer Amtszeit in die Privatwirtschaft, vor allem in die Unternehmen und Verbände, die sie zuvor reguliert haben. Dieser Wechsel von der Politik zur Industrie wirft Fragen zur Unabhängigkeit und Objektivität auf. So wechselte etwa der frühere EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, Günther Oettinger, nach seinem Ausscheiden in die PR-Beratung und berät heute Unternehmen, die von seinen früheren Entscheidungen profitieren.

Aber auch in die andere Richtung funktioniert der Drehtüreffekt: Ehemalige Führungskräfte aus der Privatwirtschaft finden häufig Platz in hohen politischen Positionen. Dieser Austausch schafft eine Art „Inzest“ zwischen Politik und Wirtschaft, in der neutrale Entscheidungen kaum noch möglich erscheinen. Laut einem Bericht der europäischen NGO Transparency International haben über 30 Prozent der ehemaligen EU-Kommissionsmitglieder in den letzten Jahren Positionen in der Privatwirtschaft angenommen. Mehr dazu im Bericht von Transparency International.