Klimakrise: So viel kostet Umweltschutz wirklich

Was kostet Klimaschutz, was kostet kein Klimaschutz? Nachfrage im Klimaministerium: Was gibt Österreich für internationale Klimaschutzprogramme aus? Wie viel für die Teilnahme am Pariser Klimaabkommen?

„Die Mitgliedschaft Österreichs bei der UNFCCC (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, Anm.) und dem Kyoto-Protokoll (trat 2005 in Kraft und wurde 2021 vom Pariser Klimaabkommen abgelöst, Anm.) erfordert auch einen jährlichen Beitrag Österreichs zum Kernhaushalt der Konvention. Im Jahr 2024 sind das rund 250.000 Euro“, lautet die Antwort aus dem Ministerium.

Aus dem gemeinsamen internationalen Vorgehen gegen den Klimawandel, das u. a. bei den Klimakonferenzen verhandelt wird, folgen weitere finanzielle Beiträge Österreichs für Klimamaßnahmen in ärmeren Ländern. Laut Ministerium wurden 2023 rund 550 Millionen Euro in internationale Projekte investiert. „Dazu gehören Mittel aus den Ministerien, der Entwicklungsbank und anderen Instrumenten sowie dadurch unmittelbar gehebelte private Investitionen“, erklärte man im Ministerium von Leonore Gewessler. Das Geld gehe an „Instrumente aus der UNFCCC wie etwa den Green Climate Fund oder an bilaterale Projekte mit vulnerablen Staaten“.

Insgesamt verfügt das Klimaministerium laut Budgetvoranschlag 2024 über 3,587 Milliarden Euro. Nimmt man die Ausgaben für Klima- und Umweltschutz aller Ministerien zusammen, kommt man sogar auf 10,7 Milliarden Euro, das sind knapp neun Prozent des gesamten Bundesbudgets. Die Mittel fließen etwa in die Umwandlung des Energiesystems in Österreich oder in den angesichts der Budgetmisere als Einsparposten gehandelten Klimabonus.