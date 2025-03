Demonstrationen auf Grönland gegen Trump

Auf Grönland haben Medienberichten zufolge Hunderte Menschen gegen die Übernahmepläne von US-Präsident Donald Trump protestiert. "Unser Land. Unsere Wahl. Unsere Freiheit", schrieb Demokraatit-Chef Jens-Frederik Nielsen bei Facebook zu Bildern der Demonstration in der Hauptstadt Nuuk. Auch in anderen Städten der Insel gingen die Menschen auf die Straße. Trump hatte in dieser Woche erneut damit kokettiert, die größte Insel der Welt in die USA einzuverleiben.

von APA