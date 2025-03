China mit Schlachtplan in Handelskrieg gegen USA

Mit überragenden Mehrheiten hat Chinas Nationaler Volkskongress Grünes Licht für die Pläne der Regierung für 2025 gegeben. Fast einstimmig bestätigten am Dienstag die rund 2.900 Delegierten des nicht frei gewählten Parlaments in der Großen Halle des Volkes in Peking die Arbeitsberichte und Budgetpläne der in der Ein-Parteien-Diktatur alles beherrschenden Kommunistischen Partei. Erstmals seit Jahrzehnten wird das Budgetdefizit auf 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht.

von APA