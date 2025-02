Bye bye, USA: Kann sich Europa selbst gegen Putin verteidigen?

Die Sicherheitslage in Europa ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Während die USA ihre strategische Aufmerksamkeit zunehmend auf den Pazifik richten, wächst die Gefahr, dass Europa im Ernstfall auf sich allein gestellt ist. Ein Szenario, das vor allem vor dem Hintergrund der anhaltenden russischen Aufrüstung und der blutigen Erfahrung in der Ukraine alarmierend ist.

Das Forschungsinstituts Bruegel und das Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) haben sich der Frage gewidmet, ob Europa militärisch überhaupt in der Lage wäre, sich ohne die USA gegen Russland zu verteidigen. Denn eines hat die amerikanische Delegation auf der Münchner Sicherheitskonferenz klar gemacht: Europa muss sich künftig selbst um seine Sicherheit kümmern.