ATACMS: Wie das Präzisionsraketensystem funktioniert und warum es so besonders ist

ATACMS hat nicht nur einen technologischen, sondern auch einen geopolitischen Wert. Besonders in Konflikten, bei denen asymmetrische Bedrohungen oder schwer zugängliche Ziele im Fokus stehen, ermöglicht das System schnelle und präzise Eingriffe. In jüngster Zeit wird ATACMS zunehmend in Diskussionen über die Unterstützung der Ukraine im Konflikt mit Russland erwähnt. Mit seiner Reichweite und Zielgenauigkeit könnte es dabei helfen, feindliche Nachschublinien oder kritische Infrastruktur weit hinter der Frontlinie zu treffen.