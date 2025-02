Alice Weidel: „Ich bin supersensibel und extrem nah am Wasser gebaut“

„Ich ließ mir nichts sagen“

Extra stellen musste Alice Weidel ihren Wecker nicht, sie ist Frühaufsteherin. War es schon immer. Denn ihre Mutter pflegte, „fixfertig angezogen und geschminkt“, Alice schon um sechs Uhr früh aus dem Bett zu holen. „Der Leistungsgedanke war immer da.“ Arbeitslose hatten nach Meinung der Weidels ihr Schicksal häufig selbst verschuldet, der Bundestag war eine „Geldverschwendungsmaschine“, der Lehrkörper eine faule Bande in Birkenstöcken. „Lauter Alt-68er“, sagt Weidel. „Sie mochten mich ebenso wenig wie ich sie. Aber ich ließ mir natürlich auch nichts sagen.“ Um sie zu ärgern, fuhr sie im Mercedes ihres Vaters ins Gymnasium.

Tatsächlich war Alice Weidel, geboren am

6. Februar 1979 im westfälischen Gütersloh, schon Wutbürgerin, bevor es dieses Wort noch gab. Den Grundstein dazu gelegt hatte Vater Gerhard. Er stammte, wie die AfD-Scharfmacher Björn Höcke und Beatrix von Storch, aus einer Vertriebenen-Familie und kann bis heute den Verlust seiner schlesischen Heimat nicht verwinden. Ein Skandal für ihn auch, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die deutschen Städte in Schutt und Asche legten und im Winter 1948 Deutschland beinah aushungerten.

Es war ganz in seinem Sinne, dass Tochter Alice 2023 die Einladung der russischen Botschaft zum Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland ausschlug. Die „Niederlage meiner Heimat mit einer ehemaligen Besatzungsmacht zu feiern“, war nicht ihr Ding. Zudem passten solche Gedenkfeiern, sagt sie und benutzt einen Ausdruck der Rechtsextremen, „ganz zum Schuldkult der Deutschen“.

Gerhard Weidel verdiente als Vertreter für Möbel genügend Geld. Seine Frau arbeitete nicht. Auch Ferien in der Schweiz und eine hochkarätige Ausbildung für den Nachwuchs waren drin. Die drei Weidel-Kinder machten insgesamt fünf Studienabschlüsse, der Sohn an der ETH Zürich und der Hochschule St. Gallen. „Heute“, sagt Alice Weidel, „kann sich die Mittelschicht, zu der wir gehörten, all dies nicht mehr leisten. Heute arbeitet der Bürger die Hälfte seiner Zeit für die Steuern.“

Eigentlich wollte sie Ärztin werden. Doch der Vater war dagegen. „Ein ganzes Leben um kranke Menschen herum“, gab er zu bedenken. Zudem störte den Fachmann für Schöner-Wohnen das Ambiente: „Oben Halogen, unten Linoleum.“ Also studierte sie Betriebs- und Volkswirtschaft, und dies in Bayreuth, „wo man ohnehin nichts anderes tun konnte“. Da ihr der Unterricht zu träge war, brachte sie sich das Doppelstudium selbst bei. „An die Uni ging ich nur für die Übungen.“ Sie schloss als eine der Jahrgangsbesten ab und doktorierte magna cum laude über das chinesische Rentensystem.

Ähnlich hochtourig verlief ihr Berufsleben. Nach einem Jahr Japan und fünf Jahren China als Stipendiatin arbeitete sie bei der Credit Suisse in Singapur und bei der Allianz Global Investors Europe in Frankfurt. Sie verschaffte sich Einblick in die Welt der Investmentbanken bei Goldmann Sachs und jettete für eine international tätige Start-up-Beratungsfirma um die Welt. Mit 36 Jahren hatte sie eine Karriere hingelegt, die auch für einen Spitzenjob bei der Weltbank gereicht hätte. Stattdessen gründete sie ein eigenes Beratungsbüro und heuerte bei der AfD an.

Grund für den Parteieintritt war ein Streit mit ihrer Schweizer Lebenspartnerin Sarah gewesen. Einmal mehr hatte Alice bei einer Einladung niemanden sonst zu Wort kommen lassen, einmal mehr hatte sie mit ihren Klagen über die EU ins Monologische abgehoben. Für Sarah war das einmal zu viel gewesen. „Statt alle mit deinen Tiraden zu langweilen, mach doch selbst was in der Politik!“, schimpfte sie nach dem Weggang der Gäste. Alice wollte nicht nur ihre Beziehung retten. Sie sah auch ein: „Was man nicht ändert, das akzeptiert man.“ 2013 trat sie in die frisch gegründete AfD ein, damals noch eine Wirtschaftspartei.

Den beiden Parteigründern, dem liberal-konservativen Professor Bernd Lucke und Alexander Gauland, kam ihr Fachwissen gelegen. Sie konnte verunsicherte Bürger mit Zahlen statt mit Stammtischparolen vom nötigen Austritt Deutschlands aus der EU überzeugen. Ihre These: Mit der Abschaffung der D-Mark, einer der härtesten Währungen der Welt, habe Deutschland das Kommando über den Markt verloren. Nun stehe dem Land der wirtschaftliche Super-GAU bevor.

Als drei Jahre nach der Parteigründung immer mehr Rassisten, Nazi-Verharmloser und Hetzer die AfD unterwanderten, warf Lucke enttäuscht hin. Alexander Gauland dagegen schien der wilde Haufen von Protest- und Wutbürgern gerade recht zu kommen. Hauptsache: Es gärte in der Basis. Die AfD versank in Streit und Intrigen, politische Meuchelmorde waren an der Tagesordnung. „Unsere Leute sind ja nicht nur gegen das Establishment in der Regierung“, verteidigt Weidel das Chaos. „Sie kritisieren auch die da oben in den eigenen Reihen.“

Bald gehörte sie selbst zu denen da oben und musste, wie sie sagt, „viele Kröten schlucken“. Manche Parteigenossen fanden Testosteron wichtiger als Intelligenz. Andere, die schon in Auslandferien Heimatverrat sahen, misstrauten einer Frau, die auf drei Erdteilen gelebt hatte und Mandarin sprach. Am meisten zu reden gab ihre sexuelle Ausrichtung. Die AfD will gleichgeschlechtliche Ehen verbieten, und ihre Parteivorsitzende lebt in einer eingetragenen Partnerschaft mit einer Frau. „Wo Kinder sind, ist Familie“, grenzt sich Weidel von der Parteidoktrin ab. Alice und Sarah haben gemeinsam zwei Buben.