Unter den sogenannten Geisteswissenschaften ist diejenige, welche mir am meisten Schwierigkeiten in Bezug auf den Anschein ihrer Wissenschaftlichkeit bereitet, vermutlich die Politikwissenschaft (die Kommunikationswissenschaft ist entgegen weit verbreiteter Vorstellungen in dieser Hinsicht kein Problem, denn ich kenne niemanden, der sie für eine Wissenschaft hält). Besonders stark äußert sich dieses Unbehagen üblicherweise nach Wahlen im Allgemeinen, aber im Besonderen dann, wenn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Politikwissenschafterinnen das Ergebnis erklären, so wie jüngst im ORF Andrea Römmele.

Ich erfahre vom ORF-Interviewer, dass es sich bei Frau Römmele um eine Professorin der Berliner Hertie School handelt, einer der großen NGO-Kaderschmieden der Bundesrepublik. Was ich nicht erfahre, ist das, was ich mir in einer Schnellrecherche im Anschluss an die Sendung zusammensuche, weil ich glaube, mich verhört zu haben. Als der ORF-Interviewer zu Frau Professor Römmele sagt, er danke ihr für ihre Analyse und verabschiede sich von ihr und sende Grüße nach Berlin, glaubte ich nämlich gehört zu haben, dass er sich von ihr verabschiede und Grüße in die SPD-Zentrale nach Berlin sende.