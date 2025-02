2,7 Prozent weniger THG-Emissionen im Vorjahr

In der ersten Abschätzung, erstellt im November 2024, war das Minus noch bei 3,7 Prozent gelegen. Mit den Daten aus der Energieproduktion im vierten Quartal fällt der prognostizierte Rückgang jedoch geringer aus.

Die Berechnungen für den aktualisierten Forecast wurden auf Basis verfügbarer Statistiken und Daten (etwa monatliche Energie-Verbrauchs- und Produktionszahlen sowie Vieh- und Düngemittelstatistik) sowie Abschätzungen von Experten und Expertinnen erstellt. "Wir sehen, dass es sich auszahlt, Maßnahmen umzusetzen. Das bleibt auch weiterhin notwendig, um die Klimaziele und die Klimaneutralität zu erreichen", meinte Günther Lichtblau, Klimaexperte im Umweltbundesamt.

Im Emissionshandelsbereich sei nach den vorläufigen Daten gegenüber 2023 ein Rückgang um 0,3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent (minus 1,2 Prozent) auf insgesamt 24,1 Mio. Tonnen zu erwarten. In der Energieerzeugung ist voraussichtlich mit 0,1 Mio. Tonnen Rückgang zu rechnen, in der Industrie um 0,2 Mio. Tonnen, hauptsächlich bedingt durch den verringerten Einsatz von Erdgas, weiterhin hohe Energiepreise sowie die gebremste konjunkturelle Entwicklung.

Für die Sektoren außerhalb des Emissionshandels rechnet das UBA in seiner Analyse für 2024 in Summe mit rund 42,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent, was einen Rückgang um rund 3,6 Prozent bedeutet. Die Emissionsprognose liegt damit unter der für 2024 gültigen Höchstmenge von rund 43 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent. Rückgänge gibt es in den meisten Sektoren, am höchsten fallen sie in den Sektoren Gebäude (elf Prozent) und Verkehr (vier Prozent) aus.

(S E R V I C E - www.umweltbundesamt.at/news250228-update-treibhausgas-emissionen )