Zeppelin Hotel Tech plant Börsengang in Wien

Das Meraner Unternehmen Zeppelin Hotel Tech, spezialisiert auf die Digitalisierung der Hotellerie, kündigt für Dezember 2025 den Gang an die Wiener Börse an. Damit folgt es seinem Schwesterunternehmen ReGuest, das bereits ein Jahr zuvor erfolgreich an den Finanzmarkt trat.

Die Börsennotierung soll Zeppelin eine solide Basis für internationales Wachstum sichern. Die Marktbewertung wird im Sommer festgelegt, mit einem erwarteten Einstiegspreis unter den 42 Millionen Euro, mit denen ReGuest startete. Mittlerweile wird ReGuest mit über 100 Millionen Euro bewertet.

Von der Marketing-Agentur zum Softwareanbieter

Zeppelin wurde 1999 von Michael Mitterhofer, Stefan Plattner und Denis Pellegrini in Meran gegründet. Ursprünglich als Internet-Marketing-Agentur gestartet, hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter für Hotel-Websites und KI-gestütztes digitales Marketing entwickelt.

Ein zentrales Produkt ist die Content-Datenbank, die alle Hotelinformationen – von Zimmerkategorien bis zu Preisen – zentral verwaltet. Diese Technologie ermöglicht personalisierte Websites und automatisierte Marketingkampagnen, die innerhalb weniger Tage umgesetzt werden können.

Synergien mit ReGuest und Zukunftspläne

Zeppelin wird künftig eine Mehrheitsbeteiligung an ReGuest halten, bleibt aber eigenständig. Während ReGuest sich auf Gästekommunikation spezialisiert, konzentriert sich Zeppelin auf die digitale Kundenakquise.

Ab 2026 plant das Unternehmen eine verstärkte internationale Expansion. Die Südtiroler Gallmetzer-Gruppe hat ebenfalls angekündigt, mit drei Tochterunternehmen an die Börse zu gehen – ein Zeichen für die zunehmende Bedeutung Südtiroler Unternehmen auf dem Finanzmarkt.

www.zeppelin-group.com/de/