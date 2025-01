Wirtschaftskammer Niederösterreich startet mit Zuversicht und Entschlossenheit ins neue Jahr

Mikl-Leitner betonte die große Skepsis, die sie in Gesprächen mit Wirtschaftstreibenden und Arbeitnehmer:innen spüre: „Jede und jeder merkt, dass wir in Europa immer mehr den wirtschaftlichen Anschluss an die USA, an China und Indien verlieren. Dabei ist eine wettbewerbsfähige Wirtschaft die Grundvoraussetzung für gut bezahlte Jobs, Kaufkraft und Wohlstand unserer Landsleute.“ Der alte Spruch „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“ sei aktueller denn. „Sie können sich darauf verlassen, dass wir als Land alles tun, um 2025 zum Jahr der Chancen für Wirtschaft und Arbeit zu verwandeln“, versprach die Landeshauptfrau.

Wirtschaftskammer Österreich Präsident Harald Mahrer betonte, dass sich die Unternehmerinnen und Unternehmer immer auf die Wirtschaftskammer verlassen können: „Wir stehen für die unverrückbaren Werte des Unternehmertums wie Eigenverantwortung oder Ärmel aufkrempeln. Für die aktuellen Herausforderungen sind das die richtigen Eigenschaften.“