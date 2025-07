Wiener Städtische verzeichnet kräftiges Wachstum in Kärnten

Trotz wirtschaftlich angespannter Rahmenbedingungen und politischer Turbulenzen blickt die Wiener Städtische in Kärnten auf ein erfreuliches erstes Quartal 2025 zurück. Die Prämieneinnahmen legten in allen Sparten zu, besonders stark entwickelte sich die private Krankenversicherung mit einem Zuwachs von 12,1 Prozent auf 12,3 Millionen Euro. Insgesamt belief sich das Prämienvolumen in Kärnten auf 75,7 Millionen Euro.

„Wir setzen unseren Wachstumskurs konsequent fort – auf Basis einer starken Performance in allen Bereichen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten suchen Menschen nach Stabilität. Als Partnerin bieten wir genau diese Sicherheit“, betont Ferdinand Bucher, Landesdirektor für Kärnten und Osttirol.

Junge Zielgruppen setzen auf Gesundheitsvorsorge

Ein wesentlicher Treiber der Entwicklung: das zunehmende Gesundheitsbewusstsein junger Menschen. Das Durchschnittsalter der Neukund:innen in der privaten Zusatzversicherung liegt aktuell bei nur 28 Jahren – ein Drittel ist jünger als 20. Viele Eltern schließen bereits kurz nach der Geburt eine Zusatzversicherung für ihre Kinder ab.

„Wer früh vorsorgt, profitiert langfristig – durch stabile Tarife, umfassenden Schutz und bessere Planbarkeit“, so Bucher.

Lebensversicherung mit neuer Dynamik

Auch die Lebensversicherung legte im Vergleich zum Vorjahr zu – mit einem Prämienplus von 5,7 Prozent auf 18,8 Millionen Euro. Insbesondere hybride und fondsgebundene Produkte verzeichneten hohe Nachfrage. Die Wiener Städtische hat daher ihre Produktpalette überarbeitet und stärker auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Bucher: „Die Lebensversicherung wird angesichts des demografischen Wandels weiter an Bedeutung gewinnen.“

Tägliche Leistungen von über 300.000 Euro

Neben dem Anstieg der Prämien verzeichnet die Wiener Städtische auch ein konstant hohes Leistungsniveau: 318.000 Euro täglich wurden im ersten Quartal 2025 an Kund:innen ausgezahlt – unter anderem aufgrund gestiegener Reparaturkosten und höherer Inanspruchnahme im Gesundheitsbereich.

Unwetterschäden: Kärnten 2024 glimpflich davongekommen

Während 2024 österreichweit mit 227 Millionen Euro Schaden das bisher schwerste Unwetterjahr für die Wiener Städtische war, blieb Kärnten weitgehend verschont. Dort sanken die Naturkatastrophenschäden im Vergleich zu 2023 um über 80 Prozent auf 5,7 Millionen Euro.

„Wie sich Extremwetter-Ereignisse in Kärnten im Jahr 2025 entwickeln, bleibt abzuwarten – klar ist aber, dass der Klimawandel auch unsere Branche dauerhaft herausfordert“, so Bucher.