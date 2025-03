Weinviertel DAC Jahrgangspräsentation 2025 in der Wiener Hofburg: Ein Fest für Weinliebhaber

Am 12. März 2025 verwandelte sich die prächtige Wiener Hofburg in ein Paradies für Weinliebhaber. Die Jahrgangspräsentation des echten Grünen Veltliners aus dem Weinviertel war ein voller Erfolg und verzeichnete zum dritten Mal in Folge einen Besucherrekord. Über 3.500 Weinbegeisterte, darunter 500 Fachbesucher:innen aus Gastronomie und Weinhandel, nutzten die Gelegenheit, die herausragenden Weine von 140 renommierten Winzerinnen und Winzern zu verkosten und tief in die Weinviertler Weinkultur einzutauchen.

Ein Genuss für die Sinne

Von 15:00 bis 20:00 Uhr strömten Weinprofis, Genießer:innen und Fachbesucher:innen durch die Hallen der Hofburg, um die charakteristischen Weine des Weinviertels zu entdecken. Der Weinviertel DAC, bekannt für seine fruchtigen Aromen und die typische Pfeffrigkeit, präsentierte sich in Bestform. Besonders im Fokus standen die Weinviertel DAC Reserven und Großen Reserven, die vor allem beim Fachpublikum großes Interesse weckten. Die Winzer:innen standen persönlich bereit, um Einblicke in die Produktion zu geben und ihre besten Tropfen zur Verkostung anzubieten.

Exklusiver Service: Weinbestellung direkt vor Ort

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war die Möglichkeit, die verkosteten Weine direkt vor Ort zu bestellen. Wer sich für mindestens sechs Flaschen entschied, profitierte von einer kostenlosen Lieferung innerhalb Österreichs. Diese Neuerung wurde von den Besucher:innen begeistert angenommen. Maria Obermayer, Geschäftsführerin des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, freut sich über den Erfolg: „Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, heuer erstmals Weine im 6-er Karton versandkostenfrei direkt bei den Weingütern zu bestellen. Dieser Service der Weinviertler Winzerinnen und Winzer ist einmalig in Österreich!“

Networking, Unterhaltung und prominente Gäste

Neben der Verkostung bot die Veranstaltung eine hervorragende Plattform für den Austausch zwischen Winzer:innen, Gastronom:innen und Weinhändler:innen. Reges Interesse gab es auch am beliebten Flaschendrehen-Gewinnspiel sowie an einer Beratung zur perfekten Wein-Käse-Paarung durch die Sommelier Union Austria mit Käsespezialitäten der ARGE Heumilch.

Zum glanzvollen Event in der prachtvollen Kulisse der Wiener Hofburg fanden sich zahlreiche prominente Vertreter ein, um gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, Hans Setzer, und Geschäftsführerin Maria Obermayer die einzigartigen Weine aus dem Weinviertel zu verkosten. Unter den Ehrengästen waren unter anderem NÖ LH-Stv. Stephan Pernkopf, Landtagspräsident Karl Wilfing und Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager. Pernkopf betonte begeistert: „Von der Kellergasse direkt in die Hofburg: Das Weinviertel erobert die Wiener Innenstadt – unsere Winzerinnen und Winzer präsentieren sich von ihrer besten Seite und ihre edlen Tropfen im wunderbaren Ambiente der Wiener Hofburg!“

Tour durch Österreich und Deutschland geht weiter

Wer die Veranstaltung in Wien verpasst hat, bekommt in den nächsten Wochen weitere Gelegenheiten, den neuen Jahrgang zu erleben. Die Weinviertel DAC Jahrgangspräsentation macht Station in Linz (20.03.), Götzis (24.03.), Salzburg (26.03.) sowie in München (10.04.) bei einer Fachverkostung.

Ein voller Erfolg!

Die Weinviertel DAC Jahrgangspräsentation 2025 in der Wiener Hofburg war ein wahres Fest für alle Sinne. Die gelungene Kombination aus erstklassigem Wein, persönlichem Austausch und der prunkvollen Atmosphäre der Hofburg machte das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer den neuen Jahrgang noch nicht probiert hat, sollte sich die kommenden Termine nicht entgehen lassen!

www.weinvierteldac.at/tour2025