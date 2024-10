Die Sinnova Gruppe und die BONUS Pensionskassen AG haben am 30. September einen Kaufvertrag zur Übertragung aller Anteile an der fair-finance Vorsorgekasse unterzeichnet. Die fair-finance Vorsorgekasse soll künftig in die BONUS Vorsorgekasse integriert werden. Die BONUS Vorsorgekasse ist Teil der BONUS Gruppe, Spezialist für Altersvorsorge. Hinter der BONUS stehen zu je 50 Prozent die Generali Versicherung AG und die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft als Eigentümerinnen. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Zustimmungen.

Die bisherige Eigentümerin der fair-finance Vorsorgekasse, die Sinnova Gruppe bzw. die dahinterstehenden privaten Gesellschafter rund um den Unternehmensgründer Markus Zeilinger, werden sich in Zukunft verstärkt als sinnstiftende und impactorientierte Investment-Boutique engagieren und ihre Fonds und alternative Investmentangebote für breitere Investorengruppen öffnen.

Neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von fair-finance Markus Zeilinger, Gründer der fair-finance Vorsorgekasse und Vorstandsvorsitzender der Sinnova Holding AG: „fair-finance ist eine zweifache Erfolgsgeschichte: Wir konnten das von unserer Vorsorgekasse verwaltete Vermögen deutlich auf über eine Milliarde Euro ausbauen und haben seit unserer Gründung hinsichtlich Kundenorientierung und Nachhaltigkeit die gesamte Branche verändert. Mit den fair-finance Fonds für die verschiedenen Assetklassen haben wir im Sinne unserer Vision deutlich gemacht, wie eine sinnstiftende und wirkungsvolle Veranlagungsstrategie aussehen kann.

Diesen erfolgreichen Weg werden wir nach der Übergabe der Vorsorgekasse als Sinnova Gruppe auch weitergehen und werden unser attraktives Veranlagungsangebot auch für weitere Investoren öffnen. Die Kund:innen der Vorsorgekasse profitieren zusätzlich von einer starken Eigentümerstruktur und der Professionalität und Servicequalität einer größeren Einheit. Die Konzentration auf nachhaltige, sinnstiftende Veranlagung eröffnet uns einen größeren Handlungsspielraum in den unterschiedlichen Assetklassen. Damit kann Sinnova ihren Impact steigern und den Erfolg der Gruppe weiterführen.“ fair-finance Leistungsversprechen bleibt bestehen.

Die beiden Vorsorgekassen vereinen mit der Übernahme ihre Kernkompetenzen: Sicherheit durch starke Eigentümer, Best-in-Class-Servicequalität und gelebte Nachhaltigkeit. Damit entsteht ein in dieser Form einzigartiges Angebot am Markt der Vorsorgekassen in Österreich. Den Kund:innen der fair-finance Vorsorgekasse bieten der größere Rahmen und die starke Eigentümerstruktur noch mehr Sicherheit. Zugleich bleiben die bekannten Leistungsmerkmale und Vorteile weiter bestehen und werden auch die bisherigen zentralen fair-finance Leistungsversprechen der rentablen, wirkungsvollen und nachhaltigen Veranlagungen beibehalten und fortgeführt. Mit der Übernahme von fair-finance klettert die BONUS auf die Top 3 Position unter den Vorsorgekassen in Österreich. Sie erhöht ihren Marktanteil auf rund 14 % und stärkt damit ihre Position am österreichischen Markt. Das verwaltete Kundenvermögen der beiden Vorsorgekassen beträgt in Summe über 2,7 Milliarden Euro.

