Senat der Wirtschaft zu Koalitionspoker: Bürgerliche Mehrheit als Reformregierung

In den letzten Jahrzehnten hat Europa unter der Last ideologisch getriebener Politik gelitten. Eine gescheiterte Asylpolitik und übertriebener Pazifismus haben die EU sicherheitspolitisch geschwächt, während marktfeindliche Maßnahmen den wirtschaftlichen Motor abgewürgt haben. Der Brexit und antieuropäische Strömungen in Polen und Ungarn sind nur die sichtbaren Symptome eines tieferliegenden Problems.

Jetzt ist der Moment, in dem Österreich eine richtungsweisende Entscheidung treffen muss. Es geht nicht mehr um Parteipolitik. „Wir stehen an einem Scheideweg, an dem wir entweder den politischen Stillstand weiter erdulden oder den Mut aufbringen, gemeinsam die Weichen für die Zukunft zu stellen. Es ist Zeit, die politische Kluft zu überwinden und Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen unserer Bürger gerecht werden.“, mahnt Harrer.

Bürgerliche Reformregierung: Die Chance für Österreich!

FPÖ, ÖVP und NEOS bieten Möglichkeit, unterschiedliche Stärken zu kombinieren: Die FPÖ bringt klare Positionen wie in der Migrations- und Asylpolitik ein. Die ÖVP hätte die Kompetenz, die Wirtschaftsreformen voranzutreiben und den Standort Österreich innerhalb der Europäischen Union zu sichern. Die NEOS, mit zahlreichem innovativem und dynamischem Ansatz, treten für Transparenz und einen frischen, liberalen Wind, der Deregulierung ein, während sie gleichzeitig als Ausgleich die „Mitte“ bewahren. Gemeinsam kann dieses Bündnis eine starke Grundlage für zukunftsorientierte Reformen bieten.

„In dieser Krise geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten! Wir brauchen sofortige Reformen, und das bedeutet, dass Nehammer und Kickl in die zweite Reihe müssen,“ so Harrer. „Warum nicht eine weibliche FPÖ-Kanzlerin und eine ÖVP-Vizekanzlerin einsetzen, um Gleichstellung tatsächlich voranzubringen?“

Harrer weist darauf hin, dass Nehammer als Innenminister die Bedenken der internationalen Gemeinschaft zur Durchlässigkeit des österreichischen Geheimdienstes ausräumen könnte. „Politische Verantwortung heißt jetzt handeln!“