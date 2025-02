Senat der Wirtschaft Österreich launcht Video-Reihe „Manager des Wandels“

Der Senat der Wirtschaft setzt die „Manager des Wandels“ in Szene. In der Videoreihe werden die „wahren Zukunftsmacher und Rulebreaker der Wirtschaft“ in den Mittelpunkt gestellt. „Diese Serie richtet sich an all jene, die mit visionärem Denken und unkonventionellen Entscheidungen den Wandel vorantreiben und die Wirtschaft von morgen prägen“, teilt der Senat der Wirtschaft mit.