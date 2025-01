Senat der Wirtschaft: Unternehmer fordern radikale Reformen für Österreichs Zukunft

In seiner Keynote betonte der Rektor und Executive Director des MCI Management Center Innsbruck (MCI) Andreas Altmann, dass Wohlstand nicht in der Hängematte gesichert werde. „Wer im Wohlstand leben will, muss den Status-quo herausfordern“, so Altmann. Der Wirtschaftsstandort dürfe sich nicht auf Visionen und tagespolitische Ansagen beschränken, sondern benötige mutige Unternehmer, die bereit seien, nicht nur zu reagieren, sondern aktiv den Wandel zu gestalten. „Das Feuer der Innovation muss ständig genährt werden“, betonte er. Er forderte leistungsfördernde Rahmenbedingungen und eine Unternehmer-Elite, die nicht nur in gewohnten Bahnen denkt, sondern die Regeln der Veränderung bricht und mit Entschlossenheit den Kurs für die Zukunft setzt.

Die Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel stellte die EU in seiner Rede kritisch infrage und forderte eine Neubewertung des europäischen Projekts. Für ihn sei Europa weit mehr als eine politische Union – es sei ein kulturelles Konstrukt, das auf gemeinsamen Werten und einer einzigartigen Geschichte basiere. „Die EU ist aus einer guten und noblen Idee zu einer schlechten Wirklichkeit geworden. Es braucht hier markante Änderungen, weniger Bürokratie, weniger Zentralismus, mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Geht es weiter wie bisher wird die EU in dieser Form nicht überleben“, erklärte Köppel.