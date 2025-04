Lieferkettenrichtlinie in der Kritik: „Praxisfernes Bürokratiemonster“ statt Menschenrechtsschutz?

Mit dem Ziel, Menschenrechte zu sichern, Kinderarbeit zu verhindern und Umweltstandards zu stärken, hat die EU 2024 die sogenannte Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) beschlossen. Was als ethischer Meilenstein geplant war, entwickelt sich nach Ansicht des „Senat der Wirtschaft“ zur wirtschaftspolitischen Belastungsprobe – insbesondere für den europäischen Mittelstand. Vorstandsvorsitzender Hans Harrer warnt: „Ein praxisfernes Bürokratiemonster droht die Substanz der Wirtschaft zu untergraben – und zwar in einer Zeit, in der viele Betriebe ohnehin ums Überleben kämpfen.“

Konkret verpflichtet die Richtlinie Unternehmen dazu, entlang ihrer gesamten globalen Lieferkette menschenrechtliche und ökologische Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Was für multinationale Konzerne mit Abteilungen für Compliance und Legal vielleicht noch zu stemmen ist, wird für kleine und mittlere Betriebe zum strukturellen Kraftakt. Harrer spricht von einer „existenzbedrohenden Belastung“, wenn KMU ohne ausreichend Ressourcen globale Risiken prüfen und dokumentieren müssen.