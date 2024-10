Sedus Design liefert Symbiose aus Arbeiten, Wohnlichkeit und Wohlfühlen

In der heutigen Arbeitswelt, in der Flexibilität und Wohlfühlen an Bedeutung gewinnen, präsentiert die se é soft chair Familie eine gelungene Synthese aus Komfort und ansprechendem Design. Diese Stuhlkollektion, die vom Designer Falk Blümler bei Sedus Stoll AG entworfen wurde, schafft es, die Aspekte Entspannung und Inspiration zu vereinen. Mit einer Vielzahl von Modellen – vom Loungesessel über tischorientierte Stühle bis hin zum Barhocker – bietet sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Blümler betont, dass das Design darauf abzielt, Wohnlichkeit und Emotionen zu transportieren. Die großzügigen Proportionen der Stühle stehen im Kontrast zu den oft rechtwinkligen Formen typischer Büros. Sie sollen ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln und gleichzeitig als ästhetischer Gegenpol zum klassischen Arbeitsplatz fungieren. Die weichen Linien und die hochwertige Polsterung der se é soft chair Familie laden dazu ein, die Arbeitsumgebung neu zu gestalten – hin zu einem Ort, an dem sich Arbeit und Wohlbefinden harmonisch ergänzen.

Insgesamt zeigt sich, dass moderne Arbeitswelten nicht nur funktional, sondern auch inspirierend und gemütlich sein können. Die se é soft chair Familie setzt hier neue Maßstäbe.

www.sedus.com