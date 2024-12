Der neue E-Müll-Lkw der „Saubermacher” spielt alle Stückerl

Bis 2040 will die Stadt Wien klimaneutral werden. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel ist die Umstellung auf umweltfreundliche Mobilität – auch und gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur. Als Teil der „Zero Emission Transport”-Initiative der Wirtschaftskammer Wien (WKW) hat sich das Entsorgungs- und Recyclingunternehmen Saubermacher dazu committed, seinen Fuhrpark im ersten und zweiten Wiener Gemeindebezirk sukzessive auf emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen.

Der elektrische Fuhrpark wächst

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Einführung von elektrisch angetriebenen Lkw. Der österreichweit erste Saubermacher-E-Hecklader mit Außen-Display ist ab sofort in der Bundeshauptstadt im Einsatz. Auf seiner Sammeltour legt der „Mercedes-Benz eActros” der Daimler Truck Austria GmbH täglich an die 100 Kilometer zurück – und das, dank weniger Vibrationen, besonders lärmschonend. Sowohl der Antrieb, als auch das Verdichten und Entleeren der Behälter funktionieren vollelektrisch. Geladen wird mit Strom aus erneuerbaren Energien am Saubermacher-Standort Wien Oberlaa. Ein zweiter Saubermacher-E-Lkw ist ebenfalls im Wiener Stadtgebiet unterwegs.

Insgesamt hat Saubermacher in Österreich bereits sieben E-Lkw, einen Elektro-Transporter mit 3,5 Tonnen und 21 elektrisch betriebene Arbeitsmaschinen im Einsatz. Bereits 45 Prozent der heimischen Lkw wird mit HVO-Diesel betrieben. „Das entspricht einer Einsparung von CO₂-Emissionen von bis zu 80 Prozent pro Jahr im Vergleich zu herkömmlichem Treibstoff. Ziel ist es, sämtliche Abfalltransporte bis 2040 emissionsfrei durchzuführen”, teilt das Unternehmen mit.