Olymp: Matthew McConaughey wird neuer Markenbotschafter

Die neue Markenkampagne wurde vom renommierten Fotografen Mario Sorrenti in Los Angeles fotografiert. Die Motive werden ab Frühjahr 2025 in einer Kampagne ausgespielt. Der damit verbundene hohe Werbedruck soll die Markenbekanntheit und -begehrlichkeit signifikant erhöhen und die Nachfrage nach Olymp-Produkten positiv beeinflussen.

„Matthew McConaughey zählt zu Hollywoods Top-Schauspielern und ist als solcher weltweit bekannt. Seine beeindruckende Schauspielkarriere sowie sein Engagement für Familie und Nächstenliebe machen ihn zu einem perfekten Partner für unsere Marke“, erklärt Mark Bezner, Geschäftsführender Gesellschafter der Olymp Bezner KG. „Nachdem wir uns im letzten Sommer in Los Angeles persönlich getroffen hatten und klar wurde, dass wir dieselben Werte teilen, waren wir uns gleich sympathisch und schnell über die gemeinsame Zusammenarbeit einig.“

Matthew David McConaughey wurde am 4. November 1969 in Uvalde im US-Bundesstaat Texas geboren. Seit er im Jahr 1993 mit dem Coming-of-Age-Film „Confusion – Sommer der Ausgeflippten“ seine Premiere als Schauspieler feierte, gilt er als verlässliche Größe in Hollywood. Die Rolle des Aidskranken Ron Woodroof im Filmdrama „Dallas Buyers Club“ (2013) brachte ihm einen Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ ein. Es folgten zahlreiche Blockbuster wie „The Wolf of Wall Street“ (2013), „Interstellar“ (2014) und „The Gentlemen“ (2019).