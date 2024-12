Neue Unternehmenszentrale: Gleichenfeier für den Deloitte Campus in Graz

„Unsere Vision vom modernen Deloitte Campus nimmt immer mehr Gestalt an, die Gleichenfeier markiert einen weiteren Meilenstein in unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Ein großes Dankeschön gebührt unserem engagierten Team an Expertinnen und Experten und allen am Bau involvierten Firmen, die es erst möglich gemacht haben, den straffen Zeitplan einzuhalten und den Rohbau in Rekordzeit fertig zu stellen“, freut sich Rabel-&-Partner-Geschäftsführer und Deloitte-Partner Klaus Rabel.

Deloitte-Partnerin Karin Eckhart ergänzt: „Das durchdachte Gesamtkonzept stellt sicher, dass sich unsere Expertinnen und Experten aus der Steuerberatung, dem Audit, dem Financial Advisory und dem Consulting am neuen, gemeinsamen Firmensitz sehr wohlfühlen werden. Neben modernen Büros und Besprechungszimmern stehen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern künftig auch Veranstaltungsräume und eine Cafeteria zur Verfügung.“