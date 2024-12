Neue schmerzfreie Therapie für weißen Hautkrebs

Primaria Binder-Pötsch erklärt den Ablauf der Rhenium-188-Behandlung: „Bei uns erfolgt derzeit die Zuweisung über die HNO-Abteilung des Hauses. Der Kliniker stellt die Diagnose, macht eine Biopsie und organisiert die Nachkontrollen. Wir müssen im Vorfeld wissen, wie tief der Krebs in die Haut wächst. Das Rhenium-188 ist ein Beta-Strahler mit einer Eindringtiefe von zwei bis drei Millimetern und eignet sich somit gut für oberflächliche Hauttumore. Wurde im Vorfeld alles abgeklärt, kommt der Patient am Therapietag zuerst zum HNO-Arzt in unsere Ambulanz. Hier wird die zu behandelnde Stelle mit einem Stift umrissmarkiert. Anschließend kommt er zu uns in die Nuklearmedizin. Wir bringen eine dünne Folie auf die Haut auf. Auf diese Folie wird dann im markierten Bereich eine radioaktive Paste mit einem speziellen Applikator aufgetragen.“