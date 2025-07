Mut zur Farbe: The NETucator startet – und übernimmt Kreativmarke Happy Painting!

Während viele über neue Arbeitsmodelle sprechen, bringt Elke Höller den Wandel direkt ins Wohnzimmer: Mit ihrer neuen Streamingplattform The NETucator schafft die Unternehmerin eine lebendige Bühne für Persönlichkeitsentwicklung – authentisch, kreativ und nahbar. Das Besondere: Neben Coaching-Formaten, Impulsvorträgen und Community-Angeboten ist The NETucator auch ein Ort für Herz, Sinn und Inspiration.

Und noch mehr: Mit der Übernahme der beliebten Plattform Happy Painting! Club holt Höller eine der buntesten Erfolgsgeschichten der Kreativszene in ihr Portfolio – und öffnet sie für neue Zielgruppen.

Kreativität, die stärkt

The NETucator ist mehr als eine klassische Lernplattform: Es ist eine Community für Menschen, die wachsen wollen – beruflich wie persönlich. Expert:innen, Coaches und kreative Köpfe aus dem deutschsprachigen Raum gestalten ein Programm, das Persönlichkeitsentwicklung lebensnah, praktisch und emotional erlebbar macht. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Wissen, Intuition und Kreativität zusammenwirken – abseits von Elfenbeinturm oder Selbstoptimierungsdruck“, so Höller.

Happy Painting! Club: Jetzt wird’s bunt

Mit der Übernahme von Happy Painting!, ursprünglich gegründet von Bestsellerautorin Clarissa Hagenmeyer, übernimmt Elke Höller ein Herzensprojekt tausender „Clubbies“. Das Prinzip: Leicht zugängliche Kreativvideos, die jeden zum Pinsel greifen lassen – ganz ohne künstlerische Vorkenntnisse. „Happy Painting ist mehr als Malen. Es ist eine Einladung, sich selbst wieder zu spüren – spielerisch, leicht und mit ganzem Herzen“, so Höller.

Kreativität für Teams & Unternehmen

Auch für Betriebe wird Happy Painting! interessant: Ob als Teambuilding-Tool, kreative Auszeit oder Dankeschön – Unternehmen können Mitarbeiter:innen individuelle Kreativpakete bieten. Denn kreative Auszeiten fördern nicht nur Entspannung, sondern stärken auch Zusammenhalt und Innovationskraft.

Weitere Infos unter: www.thenetucator.com & www.happypainting.club