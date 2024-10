Am 8. Oktober 2024 fand am Merkur Campus die feierliche Eröffnung der Ausstellung „Look at me“ der renommierten Künstlerin Marion Rauter statt. Zahlreiche Gäste, darunter prominente Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturszene wie Stefan Temmel alias „Stebo“, Carola Deutsch und Dominika Köck, zeigten sich von den tiefgreifenden Werken begeistert. Mit ihrem unverkennbaren Stil stellt Rauter in ihren Werken vor allem die Menschlichkeit im Laufe des Lebens und in all ihren Facetten dar. Im Rahmen der Eröffnung betonte Markus Spellmeyer, Vorstandsmitglied der Merkur Versicherung, die Bedeutung der Förderung regionaler Kunst und Kultur als wesentlichen Wert des Unternehmens. Die Ausstellung ist bis 8. November am Merkur Campus zu sehen.

Vernissage

Die aktuelle Ausstellung „Look at me" von Marion Rauter stellt den Menschen in all seinen Facetten in den Mittelpunkt – mit all seinen Stärken, seiner Zerbrechlichkeit und seiner Vielfalt. Wir hatten das Vergnügen, die Ausstellung am 8. Oktober am Merkur Campus gemeinsam mit Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern, Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu eröffnen. Ein rundum gelungener Abend im Zeichen der Kunst. Die beeindruckenden Werke sind noch bis zum 8. November bei uns zu sehen.

