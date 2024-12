Lena Hoschek lädt ein: X-Mas Stocksale

Am Freitag, dem 13. Dezember, und Samstag, dem 14. Dezember 2024, verwandelt sich das Lena Hoschek Atelier in der Längenfeldgasse 27/7A, 1120 Wien, in eine Weihnachts-Wunderwelt für Mode-Liebhaberinnen.

In stimmungsvoller Atmosphäre erwarten Sie unschlagbare Angebote: bis zu -70 % Rabatt auf ausgewählte Teile der Runway-Kollektionen, Trachtenmodelle der Traditionslinie, Sample Pieces, zeitlose Business-Looks und sogar exklusive Einzelstücke aus vergangenen Prêt-à-porter-Kollektionen. Ein besonderes Highlight: die limitierten Bunny Bogart Teile – begehrte Sammlerstücke für wahre Fashion-Connaisseurs.

Ihre Shopping-Vorteile auf einen Blick: