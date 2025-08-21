Klinikum Graz: Hämato-Onkologische Ambulanz für Kinder und Jugendliche wird erweitert

Die Spezialambulanz für Erkrankungen des Blutes und Knochenmarks in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Graz ist durch zunehmende Fallzahlen in den letzten Jahren überlastet gewesen.

Doch durch das Absiedeln der Erwachsenen-Ambulanz aus dem Erdgeschoß erweitert sich nun das Platzangebot. Die Fertigstellung der neuen, modernisierten Ambulanz ist für Ende März 2027 geplant.