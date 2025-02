Kelag nimmt großen Biomassekessel in Villach-St. Agathen in Betrieb

„Die Inbetriebnahme des großen Biomassekessels in St. Agathen ist ein gutes Beispiel für die massiven Investitionen unseres Unternehmens in die Nutzung erneuerbarer Energie“, erklärt Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. „Wir halten Wort und investieren auch in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. So tragen wir zum Klimaschutz bei, stärken den Wirtschaftsstandort Kärnten und erzielen und ermöglichen regionale Wertschöpfung.“

Die Kelag Energie & Wärme kauft in Kärnten pro Jahr um 20 Millionen Euro Abwärme von Industriebetrieben und Biomasse von Forstbetrieben ein. „Das sichert hunderte Arbeitsplätze. Die Alternative wären Importe von fossiler Energie. Mit dem Ausbau der Fernwärme bleibt die Wertschöpfung in unserer Region. Die Umstellung der Wärmeversorgung von fossiler Energie auf erneuerbare Energie ist ein zentrales Element der Energiewende. Wie das funktionieren kann, zeigt unser Beispiel hier in Villach“, so Draxler.