Neue Leiterin für den Kelag-Ausbildungscampus St. Veit

Der Kelag-Ausbildungscampus St. Veit (Kärnten) steht unter neuer Führung: Seit Dezember 2024 leitet Katharina Zimmerberger die Lehrlingsschule in St. Veit an der Glan. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen liegt ihr beruflicher Schwerpunkt in der Berufs- und Erwachsenenbildung. Vor ihrem Engagement am Kelag-Ausbildungscampus war Zimmerberger bei den Kärntner Volkshochschulen tätig und entwickelte sich innerhalb ihrer Berufslaufbahn von der Trainerin zur Führungskraft und sammelte wertvolle Erfahrungen in der Begleitung und Weiterentwicklung von Menschen. Zuletzt hatte sie die Funktion der Pädagogischen Leitung und stellvertretenden Geschäftsführung inne.