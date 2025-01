Kärnten: 1.000. Lehrabschlussprüfung im Rahmen des Projekts „2. Chance Plus“

Genau hier setzt das Projekt „2. Chance Plus“ an: Es bietet Personen ab 18, ohne abgeschlossene Berufsausbildung Unterstützung am Weg zur Lehrabschlussprüfung und damit eine zweite Chance, um mit zukunftsträchtigen Qualifikationen am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.

Wedenig: „Der Wert der Lehre ist ungebrochen hoch – volkswirtschaftlich wie persönlich. Indem wir den Projektteilnehmenden eine gute Ausbildung ermöglichen, schaffen wir ein starkes Fundament für die persönliche Karriereentwicklung.“ Gleichzeitig gelte es, einen „Drehtüreffekt“ zu vermeiden: „Eine Lehre ist nach wie vor eine gute Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. 1.000 erfolgreich abgeschlossene Lehrabschlussprüfungen bedeuten 1.000 neue Perspektiven für die berufliche Zukunft und für die Wirtschaft.“

Gottfried Pototschnig, Geschäftsführer des bfi-Kärnten, ergänzt: „Unsere Teilnehmer:innen profitieren von einer intensiven Betreuung durch hochqualifizierte Trainer:innen, maßgeschneiderte Ausbildungsinhalte und eine enge Zusammenarbeit mit Betrieben und Fachorganisationen. Das Erfolgsrezept liegt in der Kombination aus professionellem Projektmanagement, Qualitätssicherung und individueller Förderung, die Resilienz und Selbstbewusstsein stärkt.“