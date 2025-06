Generali Österreich wächst stark: 226 Mio. Euro Jahresüberschuss und neue Strategie bis 2027

Dass sich das Jahr 2024 für die Generali als voller Erfolg verbuchen lässt, zeigt sich schon an den Zahlen: 2,939 Milliarden Euro an Direktprämien, davon 1,885 Milliarden Euro im Bereich Schaden/Unfall, ein kräftiges Wachstum von 10,9 Prozent in der Krankenversicherung sowie stabile Zugewinne in der Lebensversicherung, insbesondere durch Einmalerläge im fondsgebundenen Bereich.

„Unser Geschäftsmodell ist stabil, unsere Innovationskraft hoch, unsere Kund:innen treu“, bringt es Generali-CEO Gregor Pilgram auf den Punkt. „Auch in einem herausfordernden Umfeld bleiben wir ein verlässlicher Lifetime Partner – mit einer klaren Vision.“