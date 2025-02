Freywille launcht neue Kollektion „Mucha Paris“

Der Wiener Schmuckhersteller Freywille hat sich für seine neueste Kollektion von Afons Mucha und seiner Zeit in Paris inspirieren lassen. Folgerichtig heißt die Kollektion auch „Mucha Paris“. Die von den Freywille-Künstlerinnen geschaffenen Schmuckstücke in Feueremail zeigen zarte Lilienblüten umrankt von Blättern aus gestaubtem Weißgold und umrahmt von Jugendstilornamenten in Glanzgold. Die rosafarbenen Lilien und hellen Blätter stechen durch den nachtblauen Hintergrund hervor.

Die Kollektion „Mucha Paris“ besteht aus den klassischen Formen wie „Helena“, „Ballerina“ oder „Miss“ und ist auch Teil der neuesten Form-Familie „Eliza“. Die verschiedenen Schmuckstücke können alle miteinander in unterschiedlichster Weise kombiniert werden. „Wir waren immer schon begeistert von Muchas Plakaten, vor allem von den stilisierten Lilien des Jugendstils, die unsere Künstlerinnen in dieser Hommage so wundervoll aufgegriffen haben“, erklärt Freywille-CEO Friedrich Wille.