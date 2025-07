Erste Group als „Best Bank in CEE“ ausgezeichnet

Die renommierte Fachzeitschrift Euromoney hat die Erste Group im Rahmen der diesjährigen „Awards for Excellence“ zur Best Bank in Central and Eastern Europe (CEE) gekürt. Neben dieser prestigeträchtigen Auszeichnung konnte sich die Erste Group auch über Anerkennungen für mehrere Tochterbanken in der Region freuen – darunter Österreich, Tschechien, die Slowakei und Ungarn.

„Wir sind stolz darauf, von Euromoney für unser Engagement in Zentral- und Osteuropa ausgezeichnet zu werden“, erklärt Peter Bosek, CEO der Erste Group. „Diese Auszeichnung – gemeinsam mit unserem geplanten Markteintritt in Polen – stärkt unsere Position als führender Finanzdienstleister in der Region.“

Mehrfach ausgezeichnet in der Region

Zusätzlich zum Hauptpreis erhielt die Erste Group die Auszeichnung als CEE’s Best Bank for Corporate Responsibility – eine Würdigung ihres gesellschaftlichen Engagements. Weitere Ehrungen gingen an die Tochterbanken in vier Ländern:

Österreich : „Best Bank“ für Erste Bank und Sparkassen

Tschechien : „Best Bank“ für Česká spořitelna

Slowakei : „Best Bank for Corporate Responsibility“ für Slovenská sporiteľňa

Ungarn: „Best Bank for Customer Experience“ für Erste Bank Hungary

Die Euromoney Awards for Excellence werden seit 1992 vergeben und zählen zu den weltweit bedeutendsten Auszeichnungen der Finanzbranche. Bewertet werden dabei unter anderem Strategie, Performance, Innovation und Marktstellung – auf Basis umfangreicher Recherchen und Einreichungen der Finanzinstitute selbst.