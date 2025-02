Ein „Stern“ für die innovativsten Unternehmen Kärntens

Mit der Neuausschreibung des Designs im Herbst 2024 hatten nach langer Zeit alle höheren Schulen in Kärnten die Möglichkeit, ihre Ideen einzureichen. Insgesamt erreichten den KWF zehn Designvorschläge und vier Prototypen. Aus diesen ging die Einreichung der 7E als Gewinner hervor.

„Das Konzept der 7E basiert auf Innovation, die durch den Beitrag vieler einzelner Menschen entsteht. Das zu verstehen und in ein Design umzuwandeln, hat uns sehr gut gefallen. Die Grundform des Sterns lässt sich beliebig verändern und lädt ein, selbst aktiv zu werden. Wir haben es ausprobiert und es entstehen immer wieder neue Formen. Daher vereint die Trophäe für uns Innovation, Kooperation und Kreativität in einem und ist ein Symbol für den Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten“, so KWF-Vorstand Roland Waldner.