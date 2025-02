Übernahme von Card Complete: Rechtsanwälte bpv Hügel beraten Eavista

Der Anteilskaufvertrag wurde Anfang der Woche abgeschlossen, damit verkaufen die UniCredit Bank Austria AG (50,1 Prozent) sowie die Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H. (25 Prozent, Gruppengesellschaft der Raiffeisen Bank International AG) ihre Anteile an dem Anbieter von Kreditkarten- und Zahlungslösungen an die Eavista. Die AVZ Privatstiftung bleibt Aktionär und hält die restlichen Anteile. Der Vollzug des Anteilskaufvertrags soll nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden noch heuer erfolgen.

Card Complete wurde vor 40 Jahren gegründet und zählt zu den Top-Anbietern am Kreditkartenmarkt. Das österreichische Unternehmen vereint alle Elemente in der Wertschöpfungskette des bargeldlosen Zahlens unter einem Dach – von der Abwicklung des kartenbasierenden Zahlungsverkehrs und einer vielseitigen Produktpalette an Kreditkarten bis zu Akzeptanzlösungen für den stationären Point-of-Sale sowie für den E-Commerce-Bereich.

Im Zuge der Transaktion werden UniCredit Bank Austria und Raiffeisen Bank International ihren jeweiligen Kund:innen in Zukunft Kreditkarten direkt anbieten. Card Complete und die beiden bisherigen Eigentümerbanken haben entsprechende Vereinbarungen getroffen, die ausschließlich die Kreditkartenportfolios von UniCredit Bank Austria und Raiffeisen Bank International betreffen. Alle anderen Kartenportfolios, wie ÖAMTC, Miles&More, Diners Club uvm. bleiben unverändert im Bestand von card complete.