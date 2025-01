Die Kelag setzt auf kommunale Wärme

Das neu entwickelte Kundenportal „Anfrage Wärmeanschluss“ der Kelag Energie & Wärme stellt eine zonenspezifische Übersicht der Fernwärme-Infrastruktur dar, ist für Interessierte frei zugänglich und in drei Zonen unterteilt.

So bildet Zone 1 das aktuelle Fernwärmegebiet ab, welches eine 30-Meter-Trasse entlang der bestehenden Transportleitungen umfasst. In dieser Zone ist ein Anschluss innerhalb von etwa zwei Jahren möglich. Die Zone 2 bezeichnet das geplante Ausbaugebiet, das sich auf eine 50-Meter-Trasse, zumeist in innerstädtischen Bereichen, mit hohem Potenzial konzentriert. In diesem geplanten Ausbaugebiet ist ein Anschluss innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre realisierbar. Die Zone 3 umfasst das zukünftige Ausbaugebiet mit einem Zielhorizont bis 2040. Die Informationen zum Ausbau der Gebiete in Zone 3 erfolgen auf Basis von Besiedelungsdichte, Objektgrößen und dem in Zukunft zu erwartenden Wärmebedarf.