Der WOMAN Salon Privé 2024 zelebrierte den weiblichen Blick auf die Schönheit

So konnten die Besucher:innen am Walk of Brands, der sich über das gesamte Palais erstreckte, zahlreiche Partner aus der Welt der Beauty, aber auch Fashion-Brands sowie Highlights aus Tourismus und der Automobil-Branche entdecken. Exklusive Workshops boten Interessierten die Möglichkeit, in einem intimen Rahmen noch tiefer in die Welt der Luxusmarken einzutauchen. Ein weiteres Highlight waren die Bühnentalks, moderiert von den Chefredakteur:innen der WOMAN World Michaela Strachwitz, Melanie Zingl und Kristin Pelzl-Scheruga. Sie führten durch die spannenden und teils sehr persönlichen Gespräche, unter anderem mit Make-up-Artist und Influencerin Hatice Schmidt, Hautpflege-Expertin Susanne Kaufmann sowie Artist Anouk Lamm Anouk.